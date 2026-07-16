Forças norte-americanas disparam contra navio que tentava furar bloqueio

A aeronave neutralizou o navio após disparar mísseis contra a sua chaminé, indicou o Comando Central dos EUA (Centcom) numa nota na rede social X.

"O navio já não está a caminho do Irão", garantiu o Centcom, identificando o petroleiro como M/T Belma, com bandeira de Curaçau.

Esta é a primeira vez que os Estados Unidos disparam sobre um navio para o travar desde o restabelecimento do bloqueio aos portos iranianos, na terça-feira.

O Centcom indicou ainda que "desviou dois navios comerciais cooperativos" durante as primeiras 24 horas do bloqueio.

Os ataques surgiram depois da intensificação do conflito desde a semana passada, quando o Presidente norte-americano, Donald Trump, declarou terminado o acordo-quadro de cessar-fogo assinado a 17 de junho com a República Islâmica, acusando Teerão de manter os ataques contra embarcações em Ormuz.

Segunda-feira, Trump anunciou o restabelecimento do bloqueio naval e que Washington cobraria uma taxa de 20% pela proteção dos navios que atravessassem o estreito.

Contudo, um dia depois, recuou e afirmou que a medida seria substituída por acordos comerciais e de investimento com os Estados do Golfo.

A escalada, iniciada há sete dias com confrontos em Ormuz, alastrou ao Médio Oriente com três noites de bombardeamentos sobre o Irão e a resposta iraniana através de ataques na região.

As forças norte-americanas já tinham imposto um bloqueio aos portos iranianos de 13 de abril a 18 de junho, período em que neutralizaram nove navios e desviaram mais de 140, segundo o Exército.