Funcionário do Crescente Vermelho Palestiniano morto em ataque israelita

O ataque, que teve como alvo a sede do Crescente Vermelho Palestiniano em Khan Younis, provocou um incêndio no primeiro andar do edifício, acrescentou a organização numa publicação na rede social X.

No sábado, 32 palestinianos foram mortos em novos ataques israelitas, incluindo 14 que aguardavam ajuda, de acordo com a Defesa Civil em Gaza.

O exército israelita anunciou ter matado um comandante do braço armado do grupo islamita palestiniano Hamas.

A guerra em Gaza foi desencadeada pelo ataque do Hamas contra Israel em 07 de outubro de 2023, que causou a morte de 1.219 pessoas do lado israelita, na maioria civis, de acordo com uma contagem da agência de notícias France-Presse realizada a partir de dados oficiais.

As represálias de Israel causaram pelo menos 60.332 mortes na Faixa de Gaza, a maioria civis, segundo dados do Ministério da Saúde do Hamas, considerados fiáveis pela ONU.