Gasolineiras sem gasóleo agrícola deixam agricultores sem trabalho ou a pagar mais caro

Pedro Morgado é proprietário de um posto de combustível em Santa Comba da Vilariça, concelho de Vila Flor, e contou, à Lusa, que o gasóleo agrícola esgotou no passado dia 7, tendo sido reabastecido apenas este sábado.

Segundo o empresário e também agricultor, semanalmente recebe 18 mil litros de gasóleo agrícola, quantidade que vendeu em apenas um dia, secando a mangueira para os restantes dias.

"Como havia muitos postos em que não havia gasóleo agrícola, muita gente teve de parar", afirmou.

A corrida "caótica" às bombas fez esgotar este combustível, deixando, principalmente, os pequenos agricultores desta região sem fonte de trabalho ou a procurar outras alternativas.

À Lusa, Pedro Morgado explicou que os agricultores tiveram receio que o combustível faltasse e, por isso, criaram reservas em casa, para que não deixassem de trabalhar. No entanto, nem todos tiveram a mesma sorte.

Wilson Alves foi um dos agricultores afetados. Tem seis hectares de citrinos, pessegueiros e hortícolas e durante a semana passada viu-se obrigado a colocar gasóleo rodoviário nos tratores para conseguir trabalhar.

"Tivemos de colocar gasóleo rodoviário porque não havia agrícola para conseguir trabalhar. Uma solução mais cara (...), caso contrário não trabalhávamos, ficávamos parados e agora é a época de maior trabalho, está a chegar a primavera e é preciso tratar das culturas da primavera/verão, sulfatar os pomares, pessegueiros", adiantou à Lusa.

O gasóleo agrícola custa, no dia de hoje, mais de 1,4 euros no distrito de Bragança e nalguns postos de combustível chega mesmo a ultrapassar o 1,5 euros. "São valores fora do real e que depois não acompanha a economia perante a venda dos produtos", criticou o agricultor.

Segundo Wilson Alves, este é o preço mais alto de que há memória, salientando que, para conseguir "trabalhar bem", o valor do gasóleo agrícola deveria rondar os 0,8 euros.

Numa região onde se vive da agricultura, de acordo com Pedro Morgado, cerca de "40% do consumo de gasóleo é gasóleo agrícola", "um consumo bastante elevado" deste tipo de combustível, o que evidencia a importância do setor.