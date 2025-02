Gaza. Cinco reféns tailandeses libertados pelo Hamas regressam a casa

Os trabalhadores agrícolas foram libertados no dia 30 de janeiro, no âmbito da primeira fase do cessar-fogo entre Israel e o Hamas, um acordo que tem como objetivo final pôr termo à guerra desencadeada em 07 de outubro de 2023 pelo ataque do Hamas em solo israelita.

Watchara Sriaoun, Pongsak Tanna, Sathan Suwannakham, Surasak Lamnau e Bannawat Saethao aterraram no aeroporto Suvarnabhumi de Banguecoque às 07:30 locais (00:30 de Lisboa), de acordo a agência de notícias France-Presse (AFP).

O grupo foi recebido por familiares e pelo ministro dos Negócios Estrangeiros tailandês, Maris Sangiampongsa, escreveu a agência de notícias Efe.

Em declarações à imprensa, Sangiampongsa disse que os cinco estão em boas condições físicas, embora continuem a ser avaliados.

"A saúde mental é a próxima questão importante", sublinhou o responsável, deixando um agradecimento aos países que contribuíram para o cessar-fogo em Gaza.

Somboon Saethao, pai de Bannawat Saethao, disse estar "muito feliz" por se poder reencontrar com o filho, a quem vai dedicar uma cerimónia tradicional tailandesa. "Acho que não quero que ele volte a estar longe de casa", acrescentou.

A 07 de outubro de 2023, o Hamas raptou 31 tailandeses, 23 dos quais foram libertados antes do final desse ano e dois declarados mortos em maio de 2024.

Acredita-se que um último refém da Tailândia, detido em Gaza, ainda esteja vivo.