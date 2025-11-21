Gaza. Netanyahu diz que o pior da guerra "já passou" mas não descarta novo reacendimento

Promessa de reabrir passagem de Rafah

Os restos mortais de três reféns (Dror Or, Ran Gvili e Sudthisak Rinthalak) ainda se encontram em Gaza.

Em entrevista ao canal israelita, Benjamin Netanyahu disse acreditar que a guerra em Gaza, "ou pelo menos a pior parte dela”, já terminou, embora deixe claro que podem “retomar os combates em qualquer setor”.As declarações foram feitas apesar de uma onda de ataques israelitas tanto em Gaza como no Líbano.O primeiro-ministro israelita reiterou mais uma vez a sua firme oposição a um Estado palestiniano, afirmando que Israel não mudará de posição sobre o assunto, nem mesmo para garantir a normalização das relações com a Arábia Saudita.Apesar disso, o líder israelita afirmou que ainda mantém um "otimismo cauteloso" em relação a uma possível normalização das relações com a Arábia Saudita, que, segundo ele, foi prejudicada pela guerra em Gaza.“É possível que as condições se concretizem, mas elas teriam de ser aceitáveis para ambos os lados, boas para ambos os lados”, disse. “Se chegarmos a um acordo, ótimo, e se não, protegeremos nossos interesses vitais”, acrescentou.Netanyahu anunciou ainda que a passagem de Rafah, na fronteira com o Egito, será reaberta aos habitantes de Gaza que pretendam sair do enclave, assim que receber os restos mortais dos três reféns que ainda permanecem em Gaza.Netanyahu acrescentou que, assim que todos os reféns forem devolvidos e a passagem for reaberta, "ficará muito feliz por ver o Egito a permitir que qualquer cidadão de Gaza que queira sair [pela passagem] o faça — porque isso não aconteceu até hoje"., disse o líder israelita, acrescentando que o plano de 20 pontos de Washington para Gaza “incluía esse direito: estabelece o princípio de que qualquer pessoa em Gaza que queira sair pode sair. Não se trata de expulsar ninguém, mas se uma pessoa quiser sair, que saia. Se o Egito aceitar isso, penso que é muito positivo”.A embaixada palestiniana no Egito tem pressionado para a reabertura da passagem, que está praticamente encerrada desde que as forças israelitas entraram em Rafah, em maio de 2024, para permitir o regresso dos palestinianos residentes no Egito a Gaza. O Egipto, por sua vez, tem prometido repetidamente bloquear qualquer “deslocação” de pessoas da Faixa de Gaza, afirmando que essa é uma “linha vermelha” para o Cairo.