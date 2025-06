Governo de Espanha condena ataques israelitas à capital do Líbano

"O governo de Espanha condena os ataques israelitas a Beirute e exige o cumprimento do Direito Internacional e o acordo de cessar-fogo. Os ataques sobre zonas densamente povoadas violam o Direito Internacional Humanitário", afirma o Ministério.

A Espanha reiterou também o seu apoio à estabilidade do Líbano e o seu compromisso com o cumprimento integral da Resolução 1701 do Conselho de Segurança.

O exército israelita disse esta madrugada que os seus bombardeamentos noturnos contra os subúrbios do sul de Beirute tinham como alvo locais de produção e armazenamento de drones do grupo xiita libanês Hezbollah.

Na quinta-feira, Israel fez uma das vagas de bombardeamentos mais destruidoras contra os subúrbios do sul de Beirute, designados por Dahye, desde a entrada em vigor do cessar-fogo há mais de meio ano, coincidindo com os preparativos para a importante festividade muçulmana da Eid al Adha, ou Festa do Sacrifício.

Cerca de uma dezena de bombardeamentos atingiram diferentes pontos dos subúrbios a partir das 22:00 hora local (19:00 GMT), prolongando-se por uma hora e meia, o que não acontecia desde o final de novembro.

