Governo tunisino diz que ataque a barco da flotilha na 3.ª feira foi premeditado

Em comunicado, o Ministério indicou que estava a fazer uma investigação para "fazer toda a luz" sobre o caso, para que "a opinião pública no mundo inteiro, e não apenas na Tunísia, seja informada dos que planificaram (o ataque), dos cúmplices e dos executantes desta agressão".

A "Global Sumud Flotilla", que se encontra ao largo de Sidi Bou Saïd, perto de Tunis, afirmou que que dois dos seus barcos tinham sido alvo de "ataques de drones", respetivamente na segunda-feira à noite e terça-feira à noite.

Depois do primeiro anúncio, a Guarda Nacional tunisina tinha desmentido a ocorrência de um ataque.

Tinha então avançado a hipótese de o fogo a bordo ter sido provocado por um cigarro.

"Dissemos desde o primeiro dia (...) que er um ataque claramente premeditado", disse à AFP um dos organizadores tunisinos da flotilha, Ghassen Henchiri, em reação ao comunicado.

"As autoridades são livres de identificar ou não o culpado. Nós dizemos que ninguém no mundo tem interesse em atacar a flotilha, com exceção de Israel", acrescentou.

A AFP solicitou um comentário aos militares israelitas um comentário, depois do primeiro anúncio, na noite de segunda para terça-feira, solicitação que ainda está sem resposta.

Entretanto, a flotilha adiou a sua partida para o território palestiniano, anunciou na quarta-feira um dos seus principais organizadores, o brasileiro Thiago Avila.

"Dir-vos-emos qual é o melhor momento para nos fazermos ao ar, em função da meteorologia", disse, através de megafone, a uma multidão reunida em Sidi Bou Saïd.

"Esperamos partir amanhã (quinta-feira) de manhã", disse, entretanto, à AFP.

A incerteza pairou todo o dia sobre o programa, entre razões de segurança, depois dos ataques à flotilha, atrasos nos preparativos em alguns barcos e meteorologia desfavorável.

Se os barcos partirem na manhã de quinta-feira, não será ainda para a Faixa de Gaza, mas para o porto de Bizerte, no norte tunisino, disseram à AFP vários participantes, para permitir que os navios que ainda não estão prontos o fiquem.

Nos últimos dias chegaram à capital tunisina várias embarcações provenientes de Barcelona e são ainda esperados outros, para uma partida coletiva para a Faixa de Gaza.

Entre os participantes na flotilha, provenientes de dezenas de países, está a ecologista sueca Greta Thunberg e, de Portugal, Mariana Mortágua, Sofia Aparício e Miguel Duarte.