Grécia em alerta máximo por risco de ataque a alvo israelita

De acordo com o jornal grego Kathimerini, o Serviço Nacional de Informações grego (EYP) foi avisado pelos "serviços secretos estrangeiros" de que, na sequência do assassinato em Teerão do líder político do Hamas, Ismail Haniyeh, é possível "que haja uma tentativa de retaliação com um ataque contra um alvo israelita" no país.

Embora não existam informações concretas até ao momento, tanto o EYP como a Agência Antiterrorismo da Grécia estão em alerta máximo, numa altura em que milhões de turistas chegam à Grécia, incluindo milhares de israelitas.

Além disso, existe a preocupação com a possibilidade de cidadãos estrangeiros transitarem pela Grécia com destino a outro país europeu com o objetivo de aí realizarem um ataque contra um alvo israelita.

Em 2023, um ataque planeado contra alvos judeus no país foi frustrado pelas autoridades.

Em março do ano passado, as autoridades gregas detiveram duas pessoas de nacionalidade paquistanesa, acusadas de planear um ataque a uma sinagoga no centro de Atenas.

De acordo com o serviço de informações estrangeiro de Israel, Mossad, o ataque foi coordenado pelo Irão.

Em maio e junho, foram também realizados ataques incendiários contra um hotel israelita no centro da capital grega e contra uma sinagoga.

Segundo o jornal Kathimerini, as ordens aos autores -- que foram detidos -- foram dadas por um afegão detido na Grécia, mas há indícios de que indivíduos do Irão participaram no ataque.