Greenpeace tinge de vermelho lago da Embaixada dos EUA em Londres

Will McCallum, diretor do grupo de campanha ambiental no Reino Unido da Greenpeace, estava entre os doze ativistas que, disfarçados de funcionários de entregas em bicicletas com reboques, despejaram 300 litros de corante vermelho-sangue no lago que contorna a embaixada dos Estados Unidos.







Após esta ação de protesto contra a venda continua de armas dos Estados Unidos a Israel, McCallum e mais quatro ativistas foram detidos pela polícia britânica, em Londres.







Embaixada dos EUA em Londres com o lago tingido de vermelho-sangue | Foto: Greenpeace via Reuters







A Polícia Metropolitana confirmou que “cinco pessoas foram detidas até agora nas proximidades por suspeita de danos criminais e conspiração para causar danos criminais. A lagoa é acessível através de um caminho público. Não houve violação ou tentativa de violação do perímetro seguro do local".





Os cinco elementos da Greenpeace podem enfrentar uma sentença máxima até dez anos de prisão.







A Embaixada enfatizou que o protesto “provocou um gasto de água de 5,6 milhões de litros na propriedade, desperdiçando um recurso ambiental local”.







Porém, Areeba Hamid, co-diretora executiva do Greenpeace UK, explicou que o corante era biodegradável e acabaria por desaparecer naturalmente, argumentando também o motivo da ação.



"Decidimos avançar com esta ação porque as armas dos EUA continuam a alimentar uma guerra indiscriminada que já viu bombas lançadas em escolas e hospitais, explosões, bairros em escombros e dezenas de milhares de vidas palestinianas obliteradas", declarou em comunicado, citado na Reuters.

NEW: Greenpeace activists poured 79 gallons of blood red dye into a pond surrounding the US embassy in London to oppose arms sales to Israel pic.twitter.com/2UzglrrKCL — Marco Foster (@MarcoFoster_) April 11, 2025

Os contentores com líquido vermelho que os ativistas verteram no lago, em Nine Elms, sudoeste de Londres, diziam claramente: "Parem de armar Israel" - mensagem dirigida à Administração norte-americana.





"Como o maior fornecedor de armas para os militares israelitas, a Administração norte-americana tem uma pesada responsabilidade pelos horrores que se desenrolam em Gaza", acrescentou Hamid.





A Scotland Yard foi acusada pela organização de suprimir um protesto pacífico pró-palestiniano. “Estas prisões são mais uma prova de que o direito de protestar está a ser atacado no Reino Unido", acentuou Hamid.







O Greenpeace UK está a pressionar para que os Governos do Reino Unido e dos EUA anunciem um embargo total de armas a Israel.





Entretanto há mais notícias sobre detenções de ativistas. Desta vez, aconteceu da Califórnia, EUA, onde 12 pessoas foram presas na quarta-feira enquanto bloqueavam o tráfego perto da Base da Força Aérea de Travis. Os voos que transportam armas dos EUA partiram de Travis, assim como os voos de deportação.