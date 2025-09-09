Guterres condena "flagrante violação da soberania" do Qatar
O secretário-geral da ONU condenou hoje o ataque de Israel em Doha, onde vivem responsáveis do movimento islamita palestiniano Hamas, advogando tratar-se de uma "flagrante violação da soberania e da integridade territorial do Qatar".
"Estamos a tomar conhecimento dos ataques israelitas no Qatar, um país que tem vindo a desempenhar um papel muito positivo para alcançar um cessar-fogo e a libertação de todos os reféns", disse António Guterres aos jornalistas, no lançamento de um relatório sobre gastos militares.
"Condeno esta flagrante violação da soberania e da integridade territorial do Qatar. Todas as partes devem trabalhar para alcançar um cessar-fogo permanente, e não para o destruir", frisou.