Guterres condena "flagrante violação da soberania" do Qatar

"Estamos a tomar conhecimento dos ataques israelitas no Qatar, um país que tem vindo a desempenhar um papel muito positivo para alcançar um cessar-fogo e a libertação de todos os reféns", disse António Guterres aos jornalistas, no lançamento de um relatório sobre gastos militares.

"Condeno esta flagrante violação da soberania e da integridade territorial do Qatar. Todas as partes devem trabalhar para alcançar um cessar-fogo permanente, e não para o destruir", frisou.