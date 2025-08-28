Guterres exige fim de desculpas, mentiras e obstáculos na ajuda a Gaza
Foto: Miguel A. Lopes - Lusa
O secretário-geral da ONU, António Guterres, exigiu esta quinta-feira o fim das "mentiras", "desculpas" e "obstáculos" na entrega de ajuda humanitária à Faixa de Gaza
Guterres acusa Israel de destruir todos os sistemas que sustentam a vida ao mesmo tempo que continua a bloquear a ajuda humanitária. Alerta que a conquista da cidade Gaza vai ter efeitos devastadores e hoje, perante os jornalistas, Guterres disse basta.