Hamas anuncia entrega de mais um corpo de refém

Numa mensagem na rede Telegram, as Brigadas al-Qassam, braço armado do Hamas, indicaram que o corpo do refém será entregue "hoje na Faixa de Gaza, às 21:00 [19:00 em Lisboa]".

Ao abrigo do entendimento, o Hamas devolveu os últimos 20 reféns vivos que mantinha no enclave palestiniano, mas, até ao momento, apenas 15 dos 28 que estavam mortos, alegando dificuldades em encontrar os corpos entre os escombros do território devastado por mais de dois anos de conflito.

Fonte do grupo palestiniano em declarações à agência de notícias espanhola EFE disse que o "único obstáculo para a conclusão da recuperação dos corpos dos reféns é a falta de capacidade e de equipamento".

As autoridades israelitas insistem que Hamas conhece a localização dos corpos e reconhecem que, nesta altura, há esforços em curso para os recuperar, embora avisem que a sua paciência não vai durar para sempre, indicou uma fonte do gabinete do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, citada pelo jornal The Times of Israel.

O Fórum dos Familiares dos Reféns pediu a suspensão das próximas etapas do acordo de cessar-fogo até que o Hamas devolva os últimos 13 corpos ainda mantidos no território palestiniano.

Em troca dos reféns, Israel libertou quase dois mil presos palestinianos e entregou 195 corpos.

A primeira fase do acordo prevê a retirada parcial das forças israelitas do enclave e o acesso de ajuda humanitária ao território.

A etapa seguinte, ainda por acordar, prevê a continuação da retirada israelita, o desarmamento do Hamas, bem como a reconstrução e a futura governação do enclave.

A guerra na Faixa de Gaza foi desencadeada pelos ataques liderados pelo Hamas em 07 de outubro de 2023 no sul de Israel, nos quais morreram cerca de 1.200 pessoas e 251 foram feitas reféns.

Em retaliação, Israel lançou uma operação militar em grande escala na Faixa de Gaza, que provocou mais de 68 mil mortos, segundo as autoridades locais controladas pelo Hamas, a destruição de quase todas as infraestruturas do território e a deslocação forçada de centenas de milhares de pessoas.