Hamas divulga vídeo de dois reféns israelitas mantidos em Gaza

O vídeo, com mais de três minutos e meio de duração, mostra um refém num carro a viajar entre edifícios destruídos, pedindo em hebraico ao primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, que não realize a planeada ofensiva militar israelita contra a Cidade de Gaza.

O refém, filmado a encontrar outro refém no final do vídeo, afirma estar na Cidade de Gaza e que a gravação foi realizada em 28 de agosto de 2025.

A agência France Presse afirmou que não conseguiu verificar a autenticidade do vídeo, nem a data em que foi gravado.

Este novo vídeo, referiu a agência de notícias EFE, assinala os 700 dias do início da ofensiva israelita contra Gaza, com o refém Guy Gilboa-Dalal ao lado de Evyatar Daviv.

Este é o segundo vídeo com Gilboa-Dalal, depois de o Hamas ter publicado outro vídeo do jovem israelita em fevereiro.

Nestas últimas imagens, Gilboa-Dalal disse em hebraico estar que está em cativeiro há 22 meses, o que pode indicar que o vídeo foi gravado recentemente, de acordo com a EFE.

A família pediu que estas imagens não sejam divulgadas nos meios de comunicação social.

De acordo com o jornal israelita Haaretz, o Exército alertou as famílias dos reféns que, em plena campanha militar para conquistar a Cidade de Gaza, o Hamas vai aumentar o "terrorismo psicológico" publicando mais vídeos para pressionar o Governo israelita.

O Exército indicou ainda que a nova ofensiva contra a Cidade de Gaza "aumenta a probabilidade de os reféns serem feridos ou mortos, e de os mortos desaparecerem", acrescentou o Haaretz.