Hamas rejeita proposta israelita de trégua de 40 dias com várias condições

Uma fonte do Hamas disse no Cairo à agência noticiosa espanhola EFE que a proposta israelita prevê também a manutenção das tropas de Israel na "zona tampão" da Faixa, que Israel está a expandir no terreno.

A fonte deu conta da rejeição da proposta israelita, apresentada através de mediadores, que incluía ainda uma troca gradual de prisioneiros e uma trégua temporária na Faixa de Gaza, onde as tropas israelitas continuariam presentes em algumas zonas, ao contrário do que pretende o grupo islamita.

A proposta israelita estipulava, segundo a fonte, a libertação, numa primeira fase, de 10 reféns israelitas, para além da do israelo-norte-americano Idan Alexander, em troca da libertação de prisioneiros palestinianos, num cessar-fogo de 40 dias.

Segundo a proposta, Israel estipulou que o Hamas deveria fornecer "informações sobre todos os prisioneiros israelitas, vivos ou mortos, no quinto dia de tréguas", e que "no décimo dia seriam entregues os corpos de 16 prisioneiros israelitas".

A proposta rejeitada pelo Hamas prevê, paralelamente, a realização de negociações durante o período de tréguas para completar a fase seguinte do acordo.

A fonte no Egito - onde prosseguem negociações indiretas - informou que o Hamas rejeitou a proposta e defendeu uma outra, feita recentemente pelo grupo islamista a Israel, com vista à libertação de cinco reféns vivos, incluindo Alexander.

Segundo a mesma fonte, Israel transmitiu a mensagem de que "a rejeição da oferta será acompanhada de operações terrestres alargadas na Faixa de Gaza, de um aumento da pressão militar, incluindo a tomada de território adicional, e de uma escalada de ataques".

Basem Naim, membro do gabinete político do Hamas, confirmou à EFE a rejeição da oferta israelita e referiu-se ao acordo assinado com Israel a 19 de janeiro, que conduziu a um cessar-fogo em que 33 reféns israelitas (mais cinco tailandeses) foram libertados em troca de cerca de 1.800 prisioneiros palestinianos.

Este acordo, que Israel rompeu ao fim de dois meses para retomar a guerra em Gaza, previa a negociação de uma segunda fase em que Israel abandonaria Gaza, mas estas negociações nunca chegaram a acontecer.