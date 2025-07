Hamas responde a proposta de trégua e quer mudanças na ajuda humanitária

"O Hamas acaba de apresentar a sua resposta e a das fações palestinianas à proposta de cessar-fogo aos mediadores", afirmou o movimento islamista palestiniano, na plataforma de mensagens Telegram.

A resposta incluiu propostas de alterações às cláusulas sobre a entrada de ajuda humanitária, mapas das zonas de onde o exército israelita se deverá retirar e garantias de um fim permanente para a guerra, disse à AFP uma fonte palestiniana próxima das negociações em curso em Doha, no Qatar.

Os negociadores estão a tentar chegar a acordo sobre uma trégua que permita a libertação de dez reféns israelitas em troca de um número não especificado de prisioneiros palestinianos.

No entanto, as negociações arrastam-se há mais de duas semanas sem qualquer avanço, com cada lado a acusar o outro de se recusar a ceder em exigências importantes.

Para Israel, desmantelar as capacidades militares e governamentais do Hamas é inegociável, enquanto o movimento palestiniano exige garantias firmes para uma trégua duradoura, a retirada total das tropas israelitas e o livre fluxo de ajuda humanitária para a Faixa de Gaza.

O porta-voz do governo israelita, David Mencer, acusou na quarta-feira o Hamas de obstruir as negociações.

"Israel aceitou a proposta do Qatar, bem como a proposta atualizada de (o enviado especial dos EUA, Steve) Witkoff; é o Hamas que está a recusar", disse aos jornalistas, acrescentando que os negociadores israelitas ainda estavam em Doha e as discussões prosseguiam.

Os Estados Unidos indicaram na terça-feira que Witkoff ia viajar para a Europa esta semana, para negociações sobre Gaza e que, depois, poderia viajar para o Médio Oriente.