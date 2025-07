"Hamas só quer morrer". Trump acusa o movimento de não querer acordo de cessar-fogo

No momento em que os Estados Unidos e Israel retiraram as equipas de negociação do Catar, após o fracasso no entendimento para um novo cessar-fogo, Donald Trump declarou que o Hamas não quer qualquer acordo.







"O Hamas basicamente não quer chegar a um acordo. Penso que quer morrer. E isto é muito, muito grave", realçou Trump, em declarações aos jornalistas, pouco antes de partir numa viagem à Escócia.

"Quando restavam entre 10 a 20 reféns, eu disse: não creio que o Hamas queira fazer um acordo agora, porque aí ficará sem proteção. O que vai acontecer, penso eu, é que Israel vai apanhá-los a todos", acrescentou.







Em causa está uma proposta dos EUA para um cessar-fogo de 60 dias. Durante essa trégua, decorreria a libertação pelo Hamas de dez reféns israelitas vivos e a entrega de corpos de outros 18 em troca de prisioneiros palestinianos mantidos em prisões israelitas.



Cinquenta reféns ainda estão detidos em Gaza, dos quais pelo menos 20 acredita-se que estarão vivos.



“Dizem não se sentirem nem mortos nem vivos"

"Muitos estão tão anestesiados e exaustos que dizem não se sentirem nem mortos nem vivos", relata.







"Participamos em videochamadas com os nossos próprios humanitários que estão a morrer à fome diante dos nossos olhos", acrescentou.





Guterres denunciou também a morte de "mais de mil palestinianos, abatidos quando tentavam procurar comida" desde 27 de maio, data em que começou a operar a Fundação Humanitária de Gaza (GHF), uma entidade apoiada por Israel e pelos Estados Unidos com a qual a ONU se recusa a colaborar.

"Precisamos de ação, de um cessar-fogo imediato e permanente, da libertação imediata e incondicional de todos os reféns, de acesso humanitário imediato e sem entraves", apelou o representante, assegurando que, em caso de cessar-fogo, a ONU está preparada para aumentar "substancialmente" as operações humanitárias.





Num novo balanço do conflito, divulgado na quinta-feira, o Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, informou que registou 59.587 mortos e 143.498 feridos.

Decisão francesa sobre reconhecimento do Estado palestiniano: "O que ele diz não interessa”

Entretanto, França anunciou que irá reconhecer o Estado da Palestina em setembro. Questionado sobre o assunto, Trump desvalorizou as declarações do homólogo francês, Emmanuel Macron.





"Os Estados Unidos rejeitam veementemente o plano de Emmanuel Macron de reconhecer um Estado palestiniano na Assembleia-geral da ONU", deixou claro Rubio, em comunicado.







c/Lusa



