Hezbollah dispara `rockets` para Israel após ataques israelitas mortais

Desencadeadas após o início da guerra entre Israel e o grupo islamita palestiniano Hamas, há mais de quatro meses, as trocas de fogo mortais na fronteira israelo-libanesa entre o Hezbollah, aliado do Hamas, e o Exército israelita intensificaram-se nos últimos dias.

"Numa primeira resposta aos massacres de Nabatiyé e Sawaneh (regiões do sul do Líbano), os combatentes da resistência islâmica dispararam às 17:55 locais (15:55 de Lisboa) dezenas de `rockets` de tipo Katiucha sobre Kyriat Shmona", no norte de Israel, na fronteira com o sul do Líbano, afirmou o Hezbollah num comunicado.

O poderoso movimento xiita apoiado e armado pelo Irão, inimigo declarado de Israel, tinha reivindicado algumas horas antes uma série de ataques a posições militares israelitas próximas da fronteira.

Anunciou também, em três comunicados separados, a morte de três dos seus combatentes em `raids` israelitas hoje, o que eleva para oito o número dos seus elementos mortos desde quarta-feira.

Na quarta-feira à noite, três combatentes do Hezbollah, entre os quais um responsável militar, e sete civis, membros da mesma família, foram mortos num ataque israelita que atingiu um edifício em Nabatiyé.

Entre eles, encontrava-se Ali al-Debs, um dirigente militar que tinha sido ferido a 08 de fevereiro por um ataque de `drone` (aeronave não-tripulada) israelita à sua viatura, na mesma cidade, indicou hoje uma fonte da segurança libanesa.

Os três elementos do Hezbollah encontravam-se no rés-do-chão do prédio, e a família dizimada, no primeiro andar, segundo a mesma fonte.