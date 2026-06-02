Hezbollah diz que não aceitará um cessar-fogo parcial com Israel

"Não aceitaremos qualquer acordo parcial de cessar-fogo", assegurou Mahmoud Qomati, numa declaração escrita, de acordo com a agência de notícias France-Presse (AFP). "O inimigo sionista deve saber que qualquer agressão contra os subúrbios [do sul de Beirute] poderá provocar uma resposta mais forte" por parte do Hezbollah.

O ministro da Defesa israelita, Israel Katz, afirmou que os Estados Unidos validaram o princípio segundo o qual Israel atacará os subúrbios do sul da capital libanesa, bastião do Hezbollah, caso o movimento vise território israelita.