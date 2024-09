Hezbollah diz ter atingido tropas israelitas "em movimento" na fronteira

Esta fonte garantiu que tinha "alvejado soldados inimigos que se deslocavam em terrenos em frente a Adaisseh e Kfarkila", sem especificar se estavam na fronteira.

O grupo xiita libanês emitiu também um comunicado hoje à noite, afirmando que o alvo dos seus ataques eram as tropas israelitas estacionadas na fronteira, embora ainda não tenha havido relatos de qualquer incursão terrestre.

Aguarda-se uma incursão terrestre israelita no sul do Líbano, depois de Israel ter informado hoje os Estados Unidos sobre operações terrestres limitadas contra o Hezbollah no país vizinho.

As Forças Armadas de Israel (IDF) declararam "zonas militares fechadas" três localidades fronteiriças em torno da fronteira com o Líbano, Metula, Misgav Am e Kfar Giladi, no norte de Israel.

Por outro lado, fonte oficial militar libanesa tinha referido à AFP, sob condição de anonimato, que o Exército libanês estava a reposicionar e reagrupar as suas forças" as suas tropas no sul do país.

O ministro da Defesa israelita, Yoav Gallant, tinha adiantado hoje a possibilidade de serem lançadas operações terrestres contra o movimento islâmico armado Hezbollah no Líbano, com Israel a comunicar também aos Estados Unidos a intenção de realizar operações terrestres limitadas contra o Hezbollah.

Na fronteira israelita, decorriam hoje à noite "bombardeamentos de artilharia pesada" contra o sul do Líbano, enquanto as IDF confirmaram sirenes de alarme em Shtula, na fronteira.

Por outro lado, os subúrbios a sul de Beirute, um bastião do movimento xiita Hezbollah, foram alvo de pelo menos seis ataques israelitas, momentos depois das forças israelitas terem pedido aos residentes para saírem das suas casas para usa segurança.