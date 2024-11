Hezbollah diz ter disparado "mísseis guiados" contra soldados israelitas na fronteira

Num comunicado, o movimento xiita libanês pró-iraniano afirmou ter ferido um número indeterminado de soldados israelitas num primeiro ataque com um míssil teleguiado na cidade fronteiriça de Markaba.

Depois, referiu que disparou um segundo míssil teleguiado contra uma "unidade de soldados de infantaria israelitas que vieram socorrer e retirar os feridos".

O Hezbollah afirmou ter então alvejado com outro míssil teleguiado "uma terceira unidade de soldados de infantaria" que tinha vindo para "tentar recuperar os mortos e feridos".

Desconhece-se, para já, a existência de mortos, pois o comunicado do Hezbollah ainda não foi confirmado nem por fonte independente nem pelo exército israelita.

Entretanto, quase 30 pessoas morreram e mais de uma centena sofreu ferimentos na sequência de ataques das forças israelitas nas últimas 24 horas contra o Hezbollah, divulgou hoje o Ministério da Saúde libanês.

Segundo dados das autoridades libanesas, dez pessoas morreram e outras 36 ficaram feridas na província de Nabatiye, no sudeste do país.

Por outro lado, nove pessoas morreram e 39 ficaram feridas na província do sul, enquanto mais nove morreram e 32 ficaram feridas em Beirute.

Com o mais recente balanço, pelo menos 3.544 pessoas morreram no Líbano vítimas dos ataques israelitas no último anos, das quais cerca de 2.500 são homens, mais de 670 são mulheres e mais de 230 são menores.

De acordo com números partilhados pelas autoridades de saúde libanesas nas suas redes sociais, um total de 214 profissionais de saúde morreram vítimas dos ataques israelitas, enquanto quase 320 outros ficaram feridos. Por outro lado, mais de 130 unidades de saúde sofreram danos.

Do lado israelita, 77 pessoas foram mortas em ataques lançados a partir do Líbano, das quais 46 eram civis (seis dos quais estrangeiros).

Além disso, 43 soldados foram mortos em combate no sul do país vizinho, o último dos quais um reservista, que foi morto hoje num ataque de `drones` do Hezbollah no sul, segundo o exército.

Israel desencadeou uma incursão militar terrestre no Líbano, em 01 de outubro, após várias semanas de intensos bombardeamentos aéreos e ataques contra o país, incluindo a explosão coordenada de milhares de dispositivos de comunicação utilizados pelo grupo xiita libanês pró-iraniano, após mais de 11 meses de fogo cruzado com o Hezbollah na zona fronteiriça.

O Hezbollah iniciou ataques contra o norte de Israel a partir do sul do Líbano em apoio ao Hamas, um dia depois de um ataque do grupo extremista palestiniano ter desencadeado (a 07 de outubro de 2023) uma ofensiva israelita na Faixa de Gaza.