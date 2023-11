Hezbollah reivindica sete novos ataques contra o norte de Israel

O movimento armado xiita explicou em diversos comunicados que os seus combatentes atacaram esta tarde cinco posições militares israelitas, e ainda um veículo de "concentração de forças de infantaria do Exército de ocupação israelita".

Segundo os comunicados da organização xiita libanesa, pelo menos cinco destas ações foram efetuadas ao início da tarde através do lançamento de mísseis, enquanto as duas restantes com "armas adequadas", sem precisar mais detalhes.

Os objetivos de hoje voltaram a ser dirigidos às áreas disputadas pelo Líbano, a aldeia de Honin e as Quintas de Shebaa, numa aparente tentativa de sublinhar que as suas operações se incluem na defesa do território libanês, para além da guerra em Gaza.

Desde 08 de outubro que o Hezbollah e Israel estão envolvidos em intensos combates cruzados através da linha divisória entre os dois países, com um balanço de dezenas de mortos, mais de 300 feridos e cerca de 26.000 deslocados internos do lado libanês.

A violência atingiu o auge no passado fim de semana, quando voltaram a surgir os receios de que o Líbano se torne numa segunda frente da guerra de Gaza.