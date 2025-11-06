Hezbollah reivindicou direito de se defender e rejeitou negociações com Israel

Numa carta aberta dirigida à população e aos líderes do Líbano, o Hezbollah (Partido de Deus) disse que reivindica o direito que disse ser legítimo de se defender de um "inimigo" (Israel) que acusou de manter os ataques contra território libanês.

O Hezbollah afirmou ainda oposição a quaisquer negociações políticas com Israel argumentando que os contactos "não servem o interesse nacional" do Líbano.

Israel intensificou os ataques contra o Líbano nos últimos dias, declarando intenção de impedir o movimento xiita apoiado pelo Irão de reconstruir estruturas militares.

No domingo, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, acusou o Hezbollah de tentar "rearmar-se", e o ministro da Defesa, Israel Katz, acusou o presidente libanês de nada fazer em relação ao desarmamento do grupo armado.

O Presidente libanês, Joseph Aoun, reiterou na terça-feira a oferta de negociações com o Governo israelita, afirmando que o Governo de Netanyahu não respondeu à proposta e mantém os ataques.

O Hezbollah ficou enfraquecido após a recente guerra com Israel, e os Estados Unidos aumentaram a pressão sobre as autoridades libanesas para que desarmem o grupo.

A "carta aberta" do Hezbollah, que utiliza este método de comunicação pela primeira vez, ocorre no mesmo dia em que o Governo libanês deve divulgar a atualização do plano de desarmamento.