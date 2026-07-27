Houthis reivindicam ataque contra instalações petrolíferas na Arábia Saudita

O porta-voz militar do grupo, Yahya Saree, disse que a ação foi uma resposta ao que descreveu como “incursões de drones sauditas” no espaço aéreo iemenita.





"Diversos alvos e locais envolvidos na entrega e transporte de petróleo do leste da Arábia Saudita para Yanbu", a cidade portuária onde o oleoduto Leste-Oeste da monarquia do Golfo termina no Mar Vermelho, "foram atingidos por vários drones", declarou Saree.



A Arábia Saudita e os houthis mantinham uma trégua desde abril de 2022, mas esta foi rompida a 13 de julho, quando os rebeldes dispararam mísseis e drones contra um aeroporto saudita.

c/agências

Segundo o Ministério, os drones foram lançados “a partir de território iraquiano por milícias terroristas apoiadas pelo Irão”.O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Arábia Saudita condenou o ataque, reafirmando o seu direito de responder às agressões e de deter os responsáveis.O reino "reafirma a necessidade de o Governo iraquiano tomar todas as medidas necessárias para impedir que o seu território seja utilizado como ponto de partida para agressões", lê-se num comunicado das autoridades sauditas divulgado por um canal de televisão estatal., que já opunha o Irão aos Estados Unidos e aos seus aliados do Golfo. O grupo pró-iraniano controla atualmente o noroeste do Iémen, incluindo a capital, Sana.Na semana passada, o grupo anunciou um bloqueio marítimo à Arábia Saudita, ameaçando a capacidade do maior exportador mundial de petróleo de contornar o Estreito de Ormuz, bloqueado pelo Irão.