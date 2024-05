Huthis acusam aviação ocidental de matar 14 pessoas em ataques contra Iémen

De acordo com a televisão Al Masira, porta-voz do movimento insurgente que controla Sana, os "fortes bombardeamentos ocidentais" atingiram várias zonas do Iémen provocando vítimas.

De acordo com a mesma estação foi atingida a cidade portuária de Al Hodeida e o porto de Al Salif, no Mar Vermelho.

Estes dois pontos costeiros são usados pelas forças huthis para atacar navios da marinha mercante internacionais.