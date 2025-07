Huthis reivindicaram ataque ao aeroporto israelita Ben Gurion

O porta-voz militar dos huthi, Yahya Sarea, disse em comunicado que as unidades de mísseis levaram a cabo uma operação militar contra o aeroporto Ben Gurion, na zona de Jaffa, Telavive.

As forças huthis utilizaram um míssil balístico Zulfiqar, refere o Porta-voz, acrescentando que o objetivo foi atingido "com sucesso".

O Exército israelita afirmou ter intercetado um míssil lançado do Iémen hoje de madrugada, depois de terem sido acionados os alarmes de ataques aéreos em várias cidades do centro e do sul de Israel, sem que tenham sido registadas vítimas.

Este ataque com míssil ocorre um dia depois de os rebeldes huthis terem reivindicado o ataque contra mais um navio da marinha mercante no Mar Vermelho.

Tratou-se do segundo ataque na mesma semana contra uma embarcação nesta rota marítima essencial para o comércio mundial.

A embaixada dos Estados Unidos no Iémen, com sede em Riade, na Arábia Saudita, acusou os huthis de terem raptado vários membros da tripulação, apelando à libertação imediata e incondicional dos prisioneiros.

Os rebeldes afirmaram que os tripulantes foram resgatados e colocados em local seguro.

Hoje, a missão europeia Aspides comunicou que quatro marinheiros foram resgatados depois de os rebeldes huthis do Iémen terem atacado e afundado o navio no Mar Vermelho, na segunda-feira.

Um total de 10 membros da tripulação do Eternity C foram resgatados desde que o navio foi atacado na segunda-feira, disse a missão Aspides, depois de três marinheiros oriundos das Filipinas e um marinheiro grego terem sido resgatados.

No total, 25 pessoas estavam a bordo, de acordo com a missão europeia.

Anteriormente, a Aspides informou que três membros da tripulação do cargueiro Eternity C, atacado na segunda-feira, tinham sido mortos.

Desde o início da ofensiva israelita na Faixa de Gaza, em 07 de outubro de 2023, as forças xiitas huthi do Iémen, apoiadas por Teerão, lançaram centenas de mísseis contra o território israelita e atacaram navios no Mar Vermelho.

Durante o agravamento da situação militar entre Israel e o Irão, no mês passado, os huthis interromperam os ataques que foram retomados pouco depois.

O grupo que controla de facto o Iémen insistiu que vai continuar as ofensivas até que Israel termine a operação militar em Gaza.