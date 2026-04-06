Imprensa revela que EUA e Irão receberam proposta internacional de cessar-fogo

As fontes não foram identificadas.

A primeira notícia sobre a mesma proposta foi noticiada hoje pelo portal de notícias norte-americano Axios.

De acordo com a Associated Press, a proposta partiu de mediadores egípcios, paquistaneses e turcos envolvidos no processo que pretende interromper os combates, afirmaram os dois responsáveis.

As duas fontes disseram que o prazo de 45 dias pode ser suficiente para que as negociações venham a alcançar um cessar-fogo permanente.

O Irão e os Estados Unidos ainda não responderam à proposta, comunicada no domingo à noite ao ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi, e ao enviado norte-americano para o Médio Oriente, Steve Witkoff, disseram os mesmos responsáveis.

O Irão declarou que vai continuar a lutar até receber reparações financeiras e a promessa de que o país não vai ser novamente atacado.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou bombardear pontes e centrais elétricas iranianas esta semana caso não venha a ser adotado um acordo sobre a navegação no Estreito de Ormuz.

Mais de 1.900 pessoas foram mortas no Irão desde o início da guerra, mas as autoridades de Teerão não atualizam o número de vítimas há vários dias.

No Líbano, país invadido por Israel por via terrestre, mais de 1.400 pessoas foram mortas e um milhão de civis foram obrigados a deslocar-se dos locais de residência por causa da guerra.

Onze soldados israelitas morreram no Líbano em combates contra o Hezbollah (Partido de Deus), grupo xiita apoiado pelo Irão.

Nos países árabes do Golfo e na Cisjordânia ocupada, morreram mais de duas dezenas de pessoas, e foram registadas 19 mortes em Israel.

Pelo menos 13 militares norte-americanos foram mortos desde 28 de fevereiro, data do início da guerra.