Inquérito aponta "falhas graves" em ataque a comboio humanitário

O inquérito, conduzido pelo antigo chefe da força aérea Mark Binskin, foi solicitado por Camberra após a morte de um cidadão australiano numa série de três ataques que também mataram três britânicos, um polaco, um palestiniano e um cidadão com dupla nacionalidade, dos EUA e do Canadá.

As sete vítimas trabalhavam para a organização norte-americana World Central Kitchen (WCK), fundada pelo famoso "chef" José Andrés. O exército israelita reconheceu uma série de erros a vários níveis.

O ataque "não foi consciente ou deliberadamente dirigido contra a WCK", indicou o relatório, lembrando que o inquérito interno conduzido pelo exército israelita detetou um "erro grave resultante de uma falha séria, devido a uma identificação incorreta, erros na tomada de decisões e violações das regras de intervenção e dos procedimentos operacionais habituais".

Ainda de acordo com o documento australiano, os soldados israelitas confundiram o comboio humanitário com um comboio do movimento islamita palestiniano Hamas, devido à presença, no tejadilho de um dos camiões, de um guarda aparentemente armado que trabalhava para o WCK.

"Neste incidente, parece que os controlos das Forças de Defesa de Israel falharam, conduzindo a erros na tomada de decisões e a erros de identificação", afirmou o relatório.