Irão acusa Estados Unidos de "violação grave da Carta das Nações Unidas"

. Não satisfeito com esta atos malévolos, os Estados Unidos optaram também agora por uma operação militar perigosa e agressão contra o povo do Irão", acusou Abbas Araghchi, durante uma conferência de imprensa.. Incluído o direito da República Islâmica do Irão de se defender segundo os princípios da Carta da ONU", frisou.O governante disse ainda que os Estados Unidos romperam a margem de negociações, e que embora a porta da diplomacia deva estar sempre aberta, agora já não é o caso.. E faremos isso enquanto for preciso e necessário", frisou o governante.Segundo o ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros, ", traíram as negociações, quando ao meio das negociações connosco deram luz verde aos israelitas, talvez mesmo os tenham instruído, para atacarem as instalações nucleares do Irão"."Penso que provaram que não são homens de diplomacia e que apenas percebem a linguagem da ameaça e da força", acrescentou.