Irão ameaça retaliar contra qualquer país que "coopere ou preste apoio" aos EUA nos seus ataques

Irão ameaça retaliar contra qualquer país que "coopere ou preste apoio" aos EUA nos seus ataques

O aviso de Teerão chega depois de os Estados Unidos terem concluído a 13.ª noite de ataques contra alvos militares iranianos.

Joana Raposo Santos - RTP / Adicionar como fonte informativa
Foto: Centcom via Reuters

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O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão declarou esta sexta-feira, após mais uma noite de bombardeamentos norte-americanos, que qualquer país que "participe, coopere ou preste apoio" aos Estados Unidos será considerado responsável e enfrentará retaliações.

"Qualquer participação, cooperação ou assistência na prática de uma agressão contra o Irão implicará a responsabilidade internacional das partes envolvidas", afirmou Abbas Araghchi.

O responsável acrescentou que o Irão "se reserva o direito de tomar todas as medidas necessárias no âmbito da legítima defesa". O ministro considerou também como um "precedente inflamatório" a intenção de Donald Trump de utilizar fundos iranianos congelados para indemnizar os danos causados aos navios atingidos no Golfo.

Os mais recentes ataques norte-americanos atingiram o quartel-general da Marinha da Guarda Revolucionária iraniana, no norte do Irão, sem causar vítimas, segundo as autoridades locais.

"Esta manhã, o quartel-general das forças navais do Corpo da Guarda Revolucionária em Zibakenar (cidade a 350 quilómetros de Teerão) foi alvo de projéteis do inimigo norte-americano, tendo causado danos em alguns equipamentos", declarou um responsável iraniano.

O Comando Militar dos EUA para o Médio Oriente (Centcom) especificou ter atacado “centros de comando militares iranianos, instalações de armazenamento de drones, redes de comunicação, instalações de vigilância costeira e meios marítimos”.Irão reivindica ataques com drones no Bahrein e na Jordânia
O Irão disse entretanto ter atacado com drones instalações utilizadas pelo Exército norte-americano no Bahrein e na Jordânia, em resposta aos bombardeamentos contra o seu território pela 13.ª noite consecutiva.

"Esta manhã, drones kamikaze Arash atacaram os reservatórios de combustível, os grandes armazéns de material, os silos e os quartéis das forças do Exército terrorista norte-americano na base aérea de Isa, no Bahrein", avançou Teerão num comunicado divulgado pela televisão estatal.

Também um hangar na base aérea de Al-lAzraq, na Jordânia, foi alvo de ataques de drones iranianos.

"Os mercenários militares norte-americanos estavam ali escondidos", referiu o comunicado, acrescentando que "qualquer ação que ameace os interesses legítimos e legais da nação e o sistema sagrado da República Islâmica do Irão prejudicará a segurança e os interesses económicos de outros países da região".

c/ agências

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