Irão. "Ataque surpresa" de mísseis balísticos contra forças dos EUA travado
O Comando Central militar dos Estados Unidos (Centcom) afirmou hoje que o Irão tentou um "ataque surpresa" contra as suas forças no Médio Oriente, mas que os mísseis balísticos da República Islâmica foram intercetados.
"As forças da Guarda Revolucionária Islâmica lançaram múltiplos mísseis balísticos do Irão numa tentativa de ataque surpresa contra as forças norte-americanas baseadas no Médio Oriente", refere o Centcom em comunicado, precisando que o ataque ocorreu às 22:45 de Portugal continental.
"Todos os mísseis iranianos foram intercetados com sucesso. As forças americanas mantêm-se vigilantes e em elevado estado de prontidão", adiantou a mesma fonte, após um interregno de vários dias nos ataques entre as partes.