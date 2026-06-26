Irão avisa que passagem segura por Ormuz não pode ser garantida sem coordenação com Teerão

عبور ایمن در تنگه هرمز با ترتیبات مبهم، مسیرهای موازی یا تصمیم‌سازی خارج از ملاحظات ایران، به عنوان دولت‌ ساحلی، تضمین نمی‌شود. هر چارچوب معتبر باید بر هماهنگی با ایران و مفاد بند پنج یادداشت تفاهم اسلام آباد استوار باشد. در غیر این‌صورت، نتیجه، تعلیق مسیر تعیین شده موازی می شود. — Gharibabadi (@Gharibabadi) June 26, 2026

Negociações entre Líbano e Israel continuam

Hezbollah exige retirada "incondicional" de Israel do Líbano

c/agências

O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Kazem Gharibabadi, afirmou que a passagem segura pelo Estreito de Ormuz não pode ser garantida sem coordenação com o Irão e avisou que a falta de coordenação pode resultar na suspensão de qualquer rota designada.“Qualquer estrutura credível deve basear-se na coordenação com o Irão e nas disposições do parágrafo cinco do Memorando de Entendimento de Islamabad. Caso contrário, o resultado será a suspensão da rota paralela designada”, acrescenta.Os comentários surgem surgiram depois de Omã, em coordenação com a Organização Marítima Internacional, ter designado rotas temporárias para a passagem pelo estreito.Enquanto isso, as negociações entre Líbano e Israel continuam esta sexta-feira em Washington."As discussões entre Israel e o Líbano continuam em curso, e continuamos a facilitar o processo. As duas partes retomarão as negociações (...) às 09:00 [14:00 em Lisboa], para dar continuidade aos trabalhos em busca de um acordo", disse o Departamento de Estado à agência de notícias France-Presse.Horas antes, o chefe da diplomacia dos Estados Unidos tinha dito que Líbano e Israel estão "muito perto" de uma declaração de intenções para uma trégua duradoura."Eles queriam uma grande guerra para nos eliminar. Conseguimos travar esta agressão e alcançar uma grande vitória", disse Naim Qassem num discurso televisivo que assinalou a Ashura, um dia de luto pela morte do imã Hussein Ibn Ali, figura central do Islão xiita.Neste sentido, disse, o líder da milícia xiita libanesa Hezbollah (Partido de Deus) disse que Israel não tem outra escolha senão retirar-se completamente do Líbano. "Israel deve sair incondicionalmente", acrescentou.O Hezbollah reiterou a oposição às negociações diretas, afirmando, em comunicado, que "nada acontecerá no Líbano sem que se chegue a um entendimento" com o movimento e sustentando que qualquer acordo futuro não poderá avançar enquanto persistirem alegadas violações israelitas do atual cessar-fogo.O chefe da diplomacia dos Estados Unidos disse na quinta-feira que é o Governo libanês, e não o grupo xiita Hezbollah, que detém "o direito soberano de defender os interesses e falar em nome do povo libanês", por dispor de "líderes democraticamente eleitos".