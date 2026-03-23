Irão celebra o ano novo persa em tempo de guerra

Este ano tudo é diferente. O país está a braços com uma guerra. Há mortos que se choram. É mais difícil ir às compras do que anteriormente. E o receio é maior. Mas os iranianos acautelaram-se antecipamente, como se estivessem preparados para a chegada de uma guerra e compraram os bens essenciais para a festa, um mês antes .Moshen Ghasemi é um investigador proveniente de Teerão e falou à Antena 1 dos momentos que se vivem na capital iraniana, que tem mais de nove milhões de habitantes, e daquilo que não pode faltar numa festa de Nowruz e as origens desta celebração.De referir que o Nowruz é festejado pelo Irão, pelos países da Ásia Central e Cáucaso e ainda por comunidades que existem na Turquia, Paquistão e pelo povo curdo.Ao todo calcula-se que mais de 300 milhões pessoas no mundo celebrem o começo do novo ano persa.