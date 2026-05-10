Irão dará "resposta imediata" à presença de tropas francesas e britânicas no Estreito de Ormuz

O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Kazem Gharibabadi, prometeu essa "resposta decisiva e imediata" por parte das Forças Armadas iranianas, caso a França e o Reino Unido enviem tropas para o Estreito de Ormuz.





"Recordamos que, em tempos de guerra como em tempos de paz, só a República Islâmica do Irão pode garantir a segurança neste estreito e que não permitirá que nenhum país interfira nesta questão", declarou Gharibabadi.



O Reino Unido e a França estão na linha da frente dos esforços para estabelecer uma coligação internacional com o objetivo de garantir a segurança do Estreito de Ormuz, assim que for alcançado um acordo de paz entre os Estados Unidos e o Irão.





O presidente francês Emmanuel Macron já reagiu aos alertas iranianos, garantindo, numa conferência de imprensa em Nairobi, Quénia, que Paris "nunca considerou" um "desdobramento" militar naval no estreito de Ormuz, mas sim uma missão de segurança "coordenada com o Irão".



