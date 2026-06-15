Irão diz que acordo trouxe "um fim imediato à guerra"

"Em primeiro lugar, o fim imediato e definitivo da guerra e das operações militares em todas as frentes, incluindo no Líbano", afirmou o diplomata, especialista em Direito, na televisão estatal.

O responsável declarou vitória na guerra iniciada por Israel e pelos Estados Unidos.

"O inimigo, que atacou para concretizar os seus objetivos maliciosos, viu todos os seus propósitos frustrados, e a República Islâmica do Irão alcançou grandes vitórias nesta guerra", declarou.

O primeiro-ministro paquistanês anunciou hoje que foi concluído um acordo entre os Estados Unidos e o Irão.

Segundo Shehbaz Sharif, o acordo prevê um cessar-fogo no conflito no Médio Oriente incluindo o Líbano e deverá ser assinado na Suíça no dia 19.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também confirmou o acordo.