Irão produzia em segredo componentes para bomba nuclear, diz Israel

"O regime iraniano está a seguir um plano secreto de avanço tecnológico em todos os aspetos do desenvolvimento de uma arma nuclear. No âmbito deste plano, cientistas nucleares de alto nível no Irão têm estado a trabalhar em segredo para desenvolver todos os componentes necessários para uma arma nuclear", disse o exército, em comunicado.

Ainda de acordo com os militares israelitas, o Irão trabalhava para produzir "milhares de quilos" de urânio enriquecido, bem como compostos de enriquecimento descentralizados e fortificados "em instalações subterrâneas", para enriquecer urânio com o objetivo de obter uma arma nuclear "num curto espaço de tempo".

Nos últimos meses, afirmou o exército, este programa acelerou significativamente.

"Esta é uma prova clara de que o regime iraniano está a operar para obter uma arma nuclear. O Estado de Israel não tem outra escolha", acrescenta-se no comunicado para justificar os ataques.

Por volta das 03:30 (01:00 em Lisboa), ouviram-se fortes explosões no centro de Teerão. Pouco depois, soaram alarmes antiaéreos em todo o território de Israel, enquanto o Ministério da Defesa israelita anunciava o lançamento de um "ataque preventivo" contra o Irão e que os alarmes se destinavam a mobilizar a população israelita para o caso de um ataque de retaliação.

A Agência Internacional da Energia Atómica confirmou que a central nuclear iraniana de Natanz foi atingida pelos bombardeamentos israelitas.

A agência de notícias estatal iraniana IRNA confirmou também a morte do comandante-chefe da Guarda Revolucionária do Irão, general Hosein Salami.

Receia-se que haja mais vítimas entre a liderança militar do Irão, mas também civis numa Teerão em pânico.