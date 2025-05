Israel afirma que dois projéteis foram lançados de Gaza

"Após o toque das sirenes em Kissufim, foram identificados dois projéteis a entrar em Israel a partir do centro da Faixa de Gaza", indicou um comunicado militar, acrescentando que "um dos projéteis foi intercetado e o outro caiu numa área aberta".

O braço armado do Hamas anunciou que disparou dois `rockets` contra Israel após o lançamento da nova operação terrestre israelita no enclave palestiniano.

O Exército israelita confirmou hoje que a operação começou com incursões terrestres no norte e no sul do território.

"As tropas sob o Comando Sul, incluindo militares no ativo e na reserva, iniciaram extensas operações terrestres no norte e no sul da Faixa de Gaza", anunciou um comunicado militar.

A ofensiva surge após uma campanha de intensos bombardeamentos aéreos, sobretudo no norte da Faixa de Gaza, lançada por Israel desde a passada terça-feira, que provocou centenas de mortos por dia.

Pelo menos 107 pessoas morreram entre a meia-noite de sábado e o meio-dia de hoje em novos ataques israelitas, alguns dos quais atingiram deslocados no sul da Faixa de Gaza, informou o Ministério da Saúde local.

Em comunicado, o Exército israelita, disse que realizou "uma vaga preliminar de ataques", que atingiram "mais de 670 alvos terroristas do Hamas", em apoio às suas incursões terrestres.

O diretor-geral dos serviços hospitalares da Faixa de Gaza, Muhamed Zaqout, em entrevista à estação al-Jazeera, condenou hoje que muitos destes bombardeamentos tiveram como alvo direto vários hospitais, como o Hospital Europeu, o único que oferece serviços de oncologia, o Hospital Indonésio e o Hospital Awda.

Israel bloqueia desde 02 de março o acesso da ajuda humanitária na Faixa de Gaza, dias antes de ter quebrado o cessar-fogo que estava em vigor há cerca de dois meses.

Em 05 de maio, Israel anunciou um plano de conquista do território palestiniano, que inclui uma deslocação em massa da população, suscitando palavras de condenação em todo o mundo.

O conflito foi desencadeado pelos ataques liderados pelo grupo islamita palestiniano Hamas em 07 de outubro de 2023 no sul de Israel, onde fez cerca de 1.200 mortos, na maioria civis, e mais de duas centenas de reféns.

Em retaliação, Israel lançou uma operação militar na Faixa de Gaza, que já provocou mais de 53 mil mortos, segundo as autoridades locais controladas pelo Hamas, a destruição de quase todas as infraestruturas do território e a deslocação forçada de milhares de pessoas.

As partes mantêm canais de negociação com os mediadores internacionais para uma nova suspensão das hostilidades e a libertação dos reféns ainda em posse do Hamas, mas não chegaram a acordo.