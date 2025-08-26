Israel afirma ter atacado Ramallah para entrar em casa de câmbio ligada ao Hamas

"No âmbito da atividade das forças de segurança em Ramallah, dezenas de palestinianos lançaram pedras contra as forças na zona", refere o comunicado militar justificando que, "em resposta, as forças dispararam contra os supostos atiradores de pedras para eliminar a ameaça, e foram identificados os atingidos".

Pelo menos 58 pessoas ficaram feridas durante o ataque, incluindo uma mulher grávida, uma criança de 12 anos e um idoso de 71, indicou a organização humanitária Crescente Vermelho.

A organização informou ainda que as forças israelitas impediram inicialmente as suas ambulâncias de entrar na zona dos confrontos, em torno da praça central de Al Manara.

Ramallah está situada na zona A da Cisjordânia, sob o controlo exclusivo da Autoridade Palestiniana desde os acordos de 1990.

Esta zona é o epicentro político palestiniano, onde a segurança deveria estar exclusivamente nas mãos dos palestinianos.

De acordo com a agência de notícias palestiniana Wafa, que citou fontes locais, os atiradores israelitas estavam posicionados nos telhados quando as tropas invadiram a zona central do mercado de Ramallah.

A Wafa afirmou que as tropas israelitas entraram numa casa de câmbio na cidade e dispararam munições reais e granadas de atordoamento contra os residentes.

Imagens em direto da estação de televisão do Qatar Al Jazeera mostravam múltiplos veículos blindados israelitas nas ruas de Ramallah e soldados com espingardas em varandas.