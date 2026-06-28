Israel afirma ter morto "vários terroristas armados" no sul da Síria

"Ontem, as forças da Brigada Etzioni (...) eliminaram vários terroristas armados na zona de segurança no sul da Síria", afirmou o exército israelita, num comunicado.

As IDF garantiram que "continuarão a operar na zona de segurança no sul da Síria e a eliminar qualquer ameaça aos cidadãos do Estado de Israel e às forças" militares israelitas.

O exército israelita ocupa uma "zona de segurança" no sul da Síria desde o final de 2024. Na quinta-feira, o ministro da Defesa, Israel Katz, declarou que Israel pretende manter as suas tropas ali "indefinidamente", tal como no Líbano e na Faixa de Gaza.

Em 22 de junho, a ONU confirmou que a atividade militar de Israel no sul da Síria continua ativa, inclusive em violação ao Acordo de Separação de Forças de 1974.

Numa reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre os desenvolvimentos políticos e humanitários na Síria, o enviado especial adjunto das Nações Unidas para território sírio, Claudio Cordone, explicou que as forças israelitas mantiveram a sua presença na área de separação e realizaram incursões quase diárias em partes do sul do país, estabelecendo postos de controlo temporários e realizando buscas e detenções de civis.

Alguns desses civis foram libertados após interrogatório pelas IDF, e outros, segundo os relatos recolhidos pela ONU, permanecem sob custódia israelita.

Cordone relatou igualmente restrições ao acesso de civis sírios e danos em terras agrícolas.

"O Governo sírio tem demonstrado contenção, ao mesmo tempo que sinaliza abertura a um acordo de segurança com Israel, embora não tenham sido alcançados progressos tangíveis até à data. As Nações Unidas na Síria estão a intensificar os seus esforços para satisfazer as necessidades da população afetada, no meio da contínua atividade militar israelita", afirmou o enviado.

"Reiteramos veementemente o nosso apelo a Israel para que cumpra o Acordo de 1974, liberte os detidos ilegalmente e respeite a soberania e a integridade territorial da Síria", instou.