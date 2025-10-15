Israel ameaça retomar guerra em Gaza se Hamas não respeitar acordo

"Se o Hamas se recusar a respeitar o acordo, Israel, em coordenação com os Estados Unidos, retomará os combates e trabalhará para a derrota total do Hamas", pode ler-se num comunicado divulgado pelo gabinete de Israel Katz.

Katz reagiu desta forma ao anúncio do grupo islamita palestiniano de que tinha entregado todos os restos mortais de reféns mantidos em Gaza a que teve acesso.

Para o governante, esta é uma violação do acordo, que estipula que "o Hamas é obrigado a devolver todos os reféns mortos que mantém em seu poder".