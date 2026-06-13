Israel anuncia ataques iminentes no sul do Líbano

O porta-voz em árabe do exército israelita, Avichay Adraee, apelou nas redes sociais à evacuação imediata de 20 localidades em torno de Nabatiyé, no sul do Líbano, alertando que Israel se preparava para "agir com força".

Uma hora antes, o Exército israelita tinha anunciado ter intercetado um "presumível alvo aéreo que entrou desde o território libanês no território israelita".

O Hezbollah ainda não se pronunciou sobre estes ataques, que ocorrem num momento em que o Irão, apoiante do movimento xiita libanês, e os Estados Unidos, se mostram confiantes na possibilidade de alcançarem um acordo, o que implicaria a consolidação do cessar-fogo no Líbano.