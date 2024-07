Israel anuncia morte de suposto miliciano do Hamas

O miliciano Nemer Hamida foi morto juntamente com cerca de 20 de soldados da brigada de Shati, um campo de refugiados no norte da Faixa de Gaza, num ataque aéreo das forças israelitas.

Segundo o exército, Hamida esteve envolvido na morte a tiro de três sargentos na cidade palestiniana de Ein Yabrud, há mais de 20 anos.

Também foi morto um "membro sénior" do grupo de milícias palestinianas Mártires de al-Aqsa, informou o exército em comunicado.

Os disparos israelitas causaram pelo menos 64 mortos e mais de 100 pessoas feridos em Gaza nas últimas 24 horas, de acordo com os últimos dados atualizados hoje pelo Ministério da Saúde, controlado pelo Hamas.

O número total de vítimas desde o inicio do conflito, a 07 de outubro, ascende a 38.983 e o número de feridos a 89.727, sem contar com os cerca de 10.000 corpos ainda nos escombros a que as ambulâncias e as equipas de socorro não têm acesso.

O ataque de outubro do Hamas matou 1.200 pessoas, a maioria civis, e resultou em cerca de 250 reféns, destes cerca de 120 permanecem em cativeiro, e acredita-se que cerca de um terço deles esteja morto, segundo as autoridades israelitas.