Israel anuncia novo ataque preciso contra reduto do Hezbollah

O exército "efetuou um ataque preciso em `dahiyeh` [subúrbio em árabe] em Beirute. Seguir-se-ão pormenores", declarou.

O bombardeamento da zona na sexta-feira matou o líder do grupo xiita pró-iraniano, Hassan Nasrallah, outros dirigentes da organização e um general iraniano.

"Um violento ataque de caças israelitas" atingiu a zona "entre Chiyah e Ghobeiri, nos subúrbios do sul de Beirute", noticiou a agência noticiosa oficial libanesa (ANI).

A agência acrescentou que as ambulâncias estavam a caminho do local do ataque.

Uma testemunha em Ghobeiri disse à AFP que viu um edifício desabar imediatamente após ter sido atingido por um projétil.

Pouco antes deste ataque, o exército israelita divulgou um outro comunicado em que anunciou vários ataques contra infraestruturas e depósitos de armas do Hezbollah no Líbano.

"Nas últimas horas, caças do exército israelita atingiram alvos terroristas do Hezbollah no Líbano", declarou o exército no primeiro comunicado.

Os militares precisaram que os alvos incluíam lançadores de foguetes "apontados para o território israelita" e instalações de "armazenamento de armas".

O Hezbollah usou o sul do Líbano para disparar foguetes e mísseis contra o norte de Israel em apoio ao grupo extremista palestiniano Hamas, que enfrenta uma ofensiva israelita em Gaza desde que atacou Israel em outubro.