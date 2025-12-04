Israel anuncia ter identificado restos mortais do penúltimo refém ainda detido em Gaza

"Após a conclusão do processo de identificação, (...) representantes do Exército israelita e do Ministério dos Negócios Estrangeiros informaram a família de Sudthisak Rinthalak que o seu corpo foi repatriado para ser enterrado", indicou a instituição militar na rede de mensagens Telegram.

Sudthisak Rinthalak, cidadão tailandês, foi morto a 07 de outubro de 2023, e o seu corpo foi levado para a Faixa de Gaza, onde estava detido pela organização Jihad Islâmica, de acordo com o comunicado do Exército israelita.

O trabalhador agrícola tinha 42 anos na altura da sua morte, precisa o comunicado.

Uma trégua pôs fim, em outubro passado, a mais de dois anos de guerra na Faixa de Gaza, desencadeada pelo ataque do Hamas a Israel em 07 de outubro de 2023.

Nos termos do acordo de trégua, o movimento islâmico palestiniano libertou os últimos 20 reféns sequestrados naquele dia e ainda vivos.

O Hamas e respetivos aliados devolveram desde então 27 dos 28 corpos de reféns que se comprometeram a devolver a Israel no âmbito do cessar-fogo. O último que resta é o de um israelita.

As autoridades israelitas indicaram na quarta-feira que os restos mortais que lhes foram entregues não eram os de um dos dois reféns ainda retidos na Faixa de Gaza.