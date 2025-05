Israel apela à evacuação de portos controlados por Huthis

Israel disse ter intercetado um míssil disparado hoje, a partir do Iémen.

O disparo desencadeou os alertas de defesa aérea em várias zonas de Israel.

De acordo com o Exército, esta é a segunda vez em menos de 24 horas que a defesa aérea israelita interceta um míssil disparado pelas forças que controlam o Iémen.

Em retaliação, Israel alertou sobre a possibilidade de realizar ataques contra os portos de Ras Issa, Hodeida e Salif, no Iémen.

"Devido à utilização de portos marítimos pelo regime terrorista Huthis para atividades terroristas, pedimos às pessoas que se encontram nesses portos que se retirem e que se mantenham afastadas até nova ordem", escreveu o porta-voz do Exército israelita, Avichay Adraee, nas redes sociais.

As forças xiitas Huthi que controlam o Iémen, com o apoio do Irão, reivindicaram na terça-feira o ataque contra o aeroporto Ben Gurion, em Telavive, com um "míssil balístico hipersónico".

Israel disse que o projétil foi neutralizado pelas defesas aéreas.

Yahya Sarea, porta-voz dos Huthis, disse através de um comunicado, que os ataques contra Israel só vão terminar após o fim da agressão contra a Faixa de Gaza.