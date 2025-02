Israel ataca alvos militares no sul da Síria

"Nas últimas horas, as FDI atingiram alvos militares no sul da Síria, incluindo centros de comando e vários locais que continham armas", referem as FDI em comunicado.

"A presença de forças e ativos militares na parte sul da Síria representa uma ameaça para os cidadãos de Israel. As FDI continuarão a operar para remover qualquer ameaça aos cidadãos do Estado de Israel", adianta a mesma fonte.

Observatório Sírio para os Direitos Humanos, que tem uma vasta rede de informadores dentro do país, informou que aeronaves israelitas realizaram quatro ataques contra o comando de uma unidade militar a sudoeste de Damasco.

"Ao mesmo tempo, outro ataque israelita atingiu uma posição militar na província de Daraa", no sul da Síria, adiantou a ONG.

Jornalistas da AFP relataram fortes explosões e aviões a sobrevoar a capital síria.