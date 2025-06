Israel ataca Beirute e Líbano denuncia violação de acordo de cessar-fogo

Esta foi considera a pior onda de bombardeamentos desde que uma trégua mediada pelos EUA, em novembro, pôs fim a uma guerra de um ano entre Israel e o movimento armado libanês Hezbollah, apoiado pelo Irão.

"Considero que constituem um ataque sistemático e deliberado à nossa pátria, à segurança, estabilidade e economia, especialmente na véspera dos feriados e da temporada turística", disse Nawaf Salam numa publicação na rede social X.







O Irão também condenou a “agressão” israelita contra o Líbano, afirmando que estes ataques constituem “um flagrante ato de agressão contra a integridade territorial e a soberania do Líbano".





Israel promete continuar a atacar Beirute se Líbano não desarmar Hezbollah

O exército israelita diz que o “uso extensivo” de drones pelo Hezbollah foi fundamental para os seus ataques contra o Líbano e o ministro da Defesa israelita, Israel Katz, disse esta sexta-feira que o exército continuará a atacar Beirute se o Líbano não desarmar o Hezbollah.





"Não haverá calma em Beirute, nem ordem ou estabilidade no Líbano, sem segurança para o Estado de Israel. Os acordos devem ser respeitados e, se não fizerem o que for necessário, continuaremos a agir, e com grande força”, disse Katz, em comunicado.





“Apesar dos acordos entre Israel e o Líbano, a unidade aérea do Hezbollah continua envolvida em atividades terroristas e a expandir as suas capacidades”, disseram as forças israelitas, em comunicado.





O cessar-fogo levou à retirada de Israel e determina que o Hezbollah deve retirar todo o equipamento militar e combatentes do sul do Líbano e que todos os grupos militantes não estatais devem ser desarmados em todo o país. Por sua vez, passou a ser o exército libanês a assumir o policiamento do sul do Líbano.







c/agências

Pelo menos dez ataques aéreos atingiram os subúrbios a sul de Beirute – uma área extensa conhecida como Dahiyeh – na noite de quinta-feira.As Forças de Defesa de Israel (IDF) justificaram os ataques com o facto de terem identificado uma unidade do Hezbollah que estaria a produzir "milhares" de drones, financiados por "terroristas iranianos", considerando que se trata de uma “violação flagrante os entendimentos entre Israel e o Líbano”.Por sua vez, uma fonte de segurança libanesa disse à Reuters que o exército libanês tinha recebido um aviso na quinta-feira a informar que equipamento militar estava a ser armazenado numa área em Dahiyeh. Após visitar o local, o exército determinou que não havia ali qualquer equipamento militar armazenado.As celebrações do feriado muçulmano Eid Al-Adha deveriam ter começado na quinta-feira. Milhares de pessoas fugiram das ruas da área densamente povoada após o alerta de evacuação, causando um congestionamento.O exército israelita tem atacado continuamente o sul do Líbano e as tropas israelitas ainda ocupam cinco posições no topo de colinas no sul. Desde que a trégua foi firmada, Israel atacou os subúrbios de Beirute três vezes, maioritariamente em resposta a lançamentos de rockets do Líbano. O Hezbollah, por sua vez, negou o envolvimento nestes ataques.No ano seguinte, Israel intensificou a sua ofensiva com fortes bombardeamentos que mataram milhares de combatentes do Hezbollah, destruindo grande parte do seu arsenal e eliminando a sua principal liderança, incluindo o seu então secretário-geral, Hassan Nasrallah.Autoridades israelitas, por sua vez, afirmam que mais de 80 soldados e 47 civis foram mortos nas hostilidades.