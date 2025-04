Israel ataca Gaza com força após Hamas voltar a rejeitar proposta de tréguas

Pelo menos 50 pessoas morreram em ataques israelitas esta sexta-feira, segundo fontes médicas em Gaza, citadas pela Al Jazeera. Mais da metade das mortes ocorreram na Cidade de Gaza e no norte de Gaza, mas os ataques ocorreram em todo o enclave palestiniano, incluindo Khan Younis e Rafah, no sul.



Uma família de dez pessoas foi morta após o exército israelita ter bombardeado uma casa em Bani Suheila, a leste de Khan Younis, no sul de Gaza.



Os ataques surgem um dia depois de o Hamas ter rejeitado a última proposta israelita para um cessar-fogo.



O principal negociador do Hamas, Khalil al-Hayya, anunciou na quinta-feira que o movimento se opunha a um acordo "parcial", acusando o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, de apresentar uma proposta que “estabelece condições impossíveis para um acordo que não leve ao fim da guerra ou à retirada total” das tropas israelitas de Gaza.



A mais recente proposta de acordo de Israel previa a libertação de dez reféns israelitas vivos em troca de uma trégua de 45 dias e a libertação de prisioneiros palestinianos detidos por Israel, sob a promessa de mais discussões sobre o fim da guerra e a restauração da entrada de ajuda humanitária a Gaza.



As discussões estão num impasse, em particular, devido à questão do desarmamento do Hamas e de outros grupos armados em Gaza - uma exigência de Israel para pôr fim à guerra, mas que o movimento palestiniano estabeleceu como uma "linha vermelha não negociável".



Khalil al-Hayya disse que o Hamas não estava mais disposto a aceitar “acordos parciais como cobertura para a sua agenda política, que se baseia na continuação da guerra de extermínio e fome”. O responsável disse, por sua vez, que o grupo palestiniano estava pronto para concordar com um "pacote abrangente" que garanta a libertação de todos os reféns, em troca de um número acordado de prisioneiros palestinianos mantidos por Israel.

Israel ameaça “abrir as portas do inferno”

Após a rejeição do acordo pelo Hamas, o ministro das Finanças de extrema-direita de Netanyahu, Bezalel Smotrich, disse que era hora de "abrir as portas do inferno" em Gaza.



No início desta semana, o ministro israelita da Defesa, Israel Katz, também tinha prometido intensificar o conflito com "força tremenda" se o Hamas não devolvesse os reféns.



A Casa Branca também criticou o Hamas por rejeitar o acordo oferecido por Israel, acusando o Hamas de “não estar interessadosna paz, mas sim na violência perpétua”.



“Os termos estipulados pelo governo Trump não mudaram: libertar os reféns ou enfrentar o inferno”, avisou o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA, James Hewitt. O acordo de tréguas inicial foi quebrado a 18 de março por Israel, que acusou o Hamas de ter não estar a cumprir a sua parte do acordo.



Desde então, Israel e o Hamas estão num impasse, não chegando a um entendimento sobre como prosseguir o acordo de tréguas, cuja primeira fase terminou a 1 de março.



De acordo com o Ministério da Saúde do Hamas, pelo menos 1.691 palestinianos foram mortos desde 18 de março, elevando para 51.065 o número de mortos em Gaza desde o início da ofensiva, há 18 meses.



Das 251 pessoas raptadas no ataque do Hamas a 7 de outubro de 2023, 58 ainda estão ainda detidas em Gaza, 34 das quais estão mortas, segundo o exército israelita.



c/agências