REUTERS/Amir Cohen

Herzi Halevi sublinhou, esta tarde, que os objetivos de Israel no enclave não têm sido fáceis de alcançar e, por isso, os combates vão continuar por muitos mais meses, como nos conta o jornalista João Couraceiro.



As Nações Unidas confessam-se precupadas com os sucessivos ataques à Faixa de Gaza e garantem mesmo que nesta altura os palestinianos deslocados não estão seguros em qualquer lugar do enclave.