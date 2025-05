Israel bombardeou zona do palácio presidencial da Síria

"Aviões de guerra atingiram a área em redor do Palácio" do Povo, escreveram as Forças de Defesa de Israel, na plataforma de mensagens Telegram, sem revelar mais pormenores.

Também o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, e o ministro da Defesa, Israel Katz, confirmaram o ataque.

"Esta é uma mensagem clara ao regime sírio: não permitiremos o envio de forças para o sul de Damasco ou qualquer ameaça à comunidade drusa", afirmaram, numa declaração conjunta, citada pelo jornal The Times of Israel.

Meios de comunicação pró-governamentais sírios disseram que o ataque ocorreu perto da residência oficial do novo líder, Ahmad al-Chareh, numa colina com vista para a cidade.

Na quinta-feira, o governo israelita advertiu que reagiria "de forma enérgica" se a Síria não proteger a população drusa, em referência a recentes confrontos que provocaram mais de 100 mortos perto de Damasco.

"Se os ataques contra os drusos recomeçarem e o regime sírio não os impedir, Israel responderá energeticamente", afirmou o ministro da Defesa israelita, Israel Katz, em comunicado.

Os confrontos entre combatentes drusos e grupos armados ligados ao governo sírio acontecem quase cinco meses após o derrube do regime do presidente Bashar al-Assad por uma coligação de grupos rebeldes islâmicos.