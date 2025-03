Israel confirma ataque a "capacidades estratégicas" de bases aéreas militares sírias

"Há momentos, as FDI atacaram capacidades militares estratégicas remanescentes nas bases militares sírias de Tadmur e T4", referiram as FDI em comunicado.

A base de Tadmur fica junto à cidade de Palmira, enquanto T4, ou Tiyas, está situada na região de Homs.

"As FDI continuarão a agir para remover qualquer ameaça representada aos cidadãos do Estado de Israel", adiantaram as FDI.

O Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH), uma organização não-governamental (ONG) sedeada no Reino Unido mas com uma vasta rede de fontes no terreno, havia avançado antes com a informação de ataques aéreos israelitas a alvos militares em Palmira.

Segundo o OSDH, citado pela agência AFP, pelo menos quatro ataques atingiram o aeroporto, que alberga forças das autoridades sírias.

Israel realizou centenas de ataques a instalações militares pertencentes ao antigo regime sírio desde a queda do ex-Presidente Bashar al-Assad, a 08 de dezembro.

Telavive alega querer evitar que o arsenal caia nas mãos das novas autoridades, consideradas "jihadistas".

O exército israelita foi também destacado para a zona desmilitarizada entre as forças israelitas e sírias nos Montes Golã, a partir da parte do planalto que Israel ocupa desde 1967 e anexou em 1981.

A 23 de fevereiro, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, exigiu "a completa desmilitarização do sul da Síria" e indicou que o seu país não toleraria o envio de forças do novo Governo sírio para o sul de Damasco.

Segundo o OSDH, as forças israelitas realizaram na terça-feira novos ataques aéreos na Síria, que visaram uma unidade de mísseis perto da cidade de Homs, provocando explosões.

As forças israelitas afirmaram ter realizado na terça-feira outro ataque aéreo contra artilharia na região de Khan Arnabah, no sul da Síria, perto da linha de cessar-fogo com Israel nos Montes Golã.

Segundo as autoridades sírias, três civis foram mortos na segunda-feira à noite em ataques israelitas nos arredores da cidade de Deraa.

O Exército israelita afirmou ter visado "alvos militares", como "centros de comando e instalações militares".

O Ministério dos Negócios Estrangeiros sírio condenou esta semana os ataques aéreos israelitas, considerando-os tentativas de desestabilização da Síria, em plena transição após a queda do regime de Bashar al-Assad.

Num comunicado, o ministério criticou "com a maior veemência os ataques aéreos israelitas de 17 de março a Deraa", que fizeram três mortos, segundo um balanço oficial.

"Esta agressão faz parte de uma campanha israelita contra o povo sírio e a estabilidade do país", acrescentou.

Considerou também que "estes ataques deliberados, levados a cabo sem qualquer motivo, revelam o total desrespeito de Israel pelas leis e normas internacionais" e "representam igualmente uma ameaça direta à segurança regional e internacional".